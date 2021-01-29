Best Guides, семейные индивидуальные экскурсии по Петербургу, его пригородам и Карелии

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Best Guides - туристическая компания, которая занимается организацией индивидуальных экскурсий по Петербургу, его пригородам и Карелии, в том числе, экскурсий для родителей с детьми от 5 лет.

В Best Guides разрабатывают и проводят "семейные" экскурсии, рассчитанные на родителей с детьми. Все экскурсии в арсенале компании - авторские, изначально разработанные для собственных детей. Все гиды владеют иностранными языками.



Компания начала работу в 2011 году.



Обновлено 29.01.2021