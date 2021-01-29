Санкт-Петербург
+ Добавить инфо на сайт

+ Организацию

+ Событие

+ Праздник

+ Набор

+ Лагерь

+ Смену лагеря

+ Товар или книгу

+ Приложение

Продвижение на сайте

Best Guides, семейные индивидуальные экскурсии по Петербургу, его пригородам и Карелии
109

10
Очень хорошо

Внимание: возможны отмены мероприятий и изменения в режиме работы организаций в связи с угрозой распространения коронавируса.

  • Best Guides, семейные индивидуальные экскурсии по Петербургу, его пригородам и Карелии
Задать вопрос компании
СПб, наб. канала Грибоедова, д.5, оф. 205 (на карте)
Невский проспект
+7 921 402-2 ...
Пт: 10:00 - 18:00 (Другие дни)
Перейти на сайт
Показать VK.com
Показать Facebook
Показать Twitter
Показать Instagram
Показать Email
Центральный
4-6, 7-10, 11-15, 16-18, Родителям
Сообщить об ошибке

Сообщить об ошибке:

Ваше имя:*


Ваш E-mail:*


Что необходимо исправить (только факты):*

(адрес, телефон, возраст, список услуг и т.д.)


* Все тексты описаний в Справочнике подготавливаются редакцией KidsReview.ru на основании предоставленной Вами информации в соответствии с политикой и тематикой сайта и согласованию не подлежат.

 Я сотрудник этой компании
 Подписаться на афишу от KidsReview.ru

 

Добавить в избранное

Best Guides - туристическая компания, которая занимается организацией индивидуальных экскурсий по Петербургу, его пригородам и Карелии, в том числе, экскурсий для родителей с детьми от 5 лет.

В Best Guides разрабатывают и проводят "семейные" экскурсии, рассчитанные на родителей с детьми. Все экскурсии в арсенале компании - авторские, изначально разработанные для собственных детей. Все гиды владеют иностранными языками.

Компания начала работу в 2011 году. 
 

Обновлено 29.01.2021

Отзывы читателей

Архив (0)

Георгий Жердев
05 Февраля 2021 19:30
Дедушка / бабушка
+
Больше всего понравилось, с каким восторгом наша внучка отнеслась к этой экскурсии. Это была не просто скучная ходьба по музейным залам, а настоящее приключение. Да и нам, взрослым, экскурсия совсем не показалась скучной. Рекомендую всем родителям с детьми!
10/10
 24 Января 2021
Оставить отзыв

Перед тем как оставить комментарий, ознакомьтесь с нашими правилами.


Отзывы без обоснованной оценки не пройдут модерацию
Ваш отзыв поможет другим читателям сделать собственные выводы об организации/мероприятии. Отзывы должны содержать конкретные факты (например: номер заказа, дата получения услуги, имена сотрудников), подкрепляющие негативную или позитивную оценку. Все комментарии, не содержащие конструктивного обоснования, будут удалены.

Афиша:

Пока актуальных событий нет.

Еще в этом районе:

"Золотой Ключ и Ко"
"Золотой Ключ и Ко"
СПб, ул. Восстания, д. 40/18 (3 этаж)
+7 (812) 948 ...
Подробнее
Viva Lingua Plus
Viva Lingua Plus
Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 32-34
+7 (812) 335 ...
Подробнее
"Город муз" на Невском
"Город муз" на Невском
Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 35
+7 (921) 947 ...
Подробнее
"Пати-Питер"
"Пати-Питер"
Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, дом 5, лит Е
+7 (812) 449 ...
Подробнее
"Прогулки"
"Прогулки"
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 47 (3 этаж, офис 5)
+7 (812) 309 ...
Подробнее
Дядюшка Ник, центр познавательных путешествий
Дядюшка Ник, центр познавательных путешествий
ул. Правды, д.4
+7 (812) 320 ...
Подробнее
Яркий Праздник
Яркий Праздник
ул. Шпалерная, д. 41 (отель «Маршал»)
+7 (812) 275 ...
Подробнее
ПитерКА, школа туризма и здорового отдыха
ПитерКА, школа туризма и здорового отдыха
ул. Черняховского, д. 49 лит. А (офис 7)
+7 (812) 933 ...
Подробнее
Смотреть весь раздел "Экскурсии" в этом районе