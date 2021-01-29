Best Guides, семейные индивидуальные экскурсии по Петербургу, его пригородам и Карелии 109
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Очень хорошо
Внимание: возможны отмены мероприятий и изменения в режиме работы организаций в связи с угрозой распространения коронавируса.
СПб, наб. канала Грибоедова, д.5, оф. 205 (на карте)
Невский проспект
+7 921 402-2 ...
Пт: 10:00 - 18:00 (Другие дни)
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4-6, 7-10, 11-15, 16-18, Родителям
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Best Guides - туристическая компания, которая занимается организацией индивидуальных экскурсий по Петербургу, его пригородам и Карелии, в том числе, экскурсий для родителей с детьми от 5 лет.
В Best Guides разрабатывают и проводят "семейные" экскурсии, рассчитанные на родителей с детьми. Все экскурсии в арсенале компании - авторские, изначально разработанные для собственных детей. Все гиды владеют иностранными языками.
Компания начала работу в 2011 году.
Обновлено 29.01.2021
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